Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Гастроли Ростовского драмтеатра
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 мая 2023 11:40  [94] Филиал детской школы искусств №1 открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
29 мая 2023 11:28  [97] Бешеную кошку выявили в Вадском районе
29 мая 2023 11:15  [89] Работы по замене брусчатки на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде начнутся в ближайшее время
29 мая 2023 10:48  [101] Количество многодетных семей в Нижегородской области за 4 месяца 2023 года увеличилось на 658
29 мая 2023 10:15  [120] Почётный караул снова появится у Вечного огня в Дзержинске
29 мая 2023 10:04  [151] ГЖИ и ЦУР Нижегородской области составили рейтинг домоуправляющих компаний региона
29 мая 2023 09:29  [166] Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 29 мая
29 мая 2023 09:10  [217] Новый ЖК построят вблизи Сортировочного озера в Канавинском районе
28 мая 2023 13:48  [483] Выездной приём граждан правительством Нижегородской области состоится на Бору 22 июня
28 мая 2023 12:59  [413] Кинотеатры под открытым небом откроются в парках Нижнего Новгорода 2 июня
Общество

Количество многодетных семей в Нижегородской области за 4 месяца 2023 года увеличилось на 658

29 мая 2023 10:48  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Количество многодетных семей в Нижегородской области с января по апрель 2023 года увеличилось с 28 553 до 29 211. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, благодаря реализации нацпроекта "Демография" в регионе с 2017 года количество многодетных семей увеличилось более чем на 7 тысяч человек.

Так, семьей с тремя детьми насчитывается почти 23 тысячи. Более 4 тысяч семей воспитывают четверых детей, свыше 1200 семей - пятерых. 

Число семей, воспитывающих шестерых детей и более, составляет около 700.

Ранее сообщалось, что родители почти 40 тысяч детей в Нижегородской области получили единое пособие с начала года.

Также напомним, что льготную ипотеку для многодетных в России попросили сделать ещё доступней.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Многодетные семьи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph