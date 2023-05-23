Количество многодетных семей в Нижегородской области за 4 месяца 2023 года увеличилось на 658 Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Количество многодетных семей в Нижегородской области с января по апрель 2023 года увеличилось с 28 553 до 29 211. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, благодаря реализации нацпроекта "Демография" в регионе с 2017 года количество многодетных семей увеличилось более чем на 7 тысяч человек.

Так, семьей с тремя детьми насчитывается почти 23 тысячи. Более 4 тысяч семей воспитывают четверых детей, свыше 1200 семей - пятерых.

Число семей, воспитывающих шестерых детей и более, составляет около 700.

Ранее сообщалось, что родители почти 40 тысяч детей в Нижегородской области получили единое пособие с начала года.

Также напомним, что льготную ипотеку для многодетных в России попросили сделать ещё доступней.