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Экономика

Консолидированный бюджет Нижегородской области увеличился более чем в два раза по сравнению с 2017 годом

27 июля 2023 12:09  [102] Экономика

Консолидированный бюджет Нижегородской области увеличился более чем в два раза по итогам 2022 года к уровню 2017 года (301,1 млрд рублей к 143 млрд рублей). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Заксобрания.

"Это позволило не только нарастить расходы в соответствии с актуальными задачами и вызовами, но и выполнить все ранее принятые обязательства. Основной рост пришелся именно на налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета", - подчеркнул Глеб Никитин.

Объем финансирования нацпроектов в Нижегородской области в 2019-2022 годах составил 131,2 млрд рублей. Рост объема финансирования нацпроектов с момента старта их реализации –  почти двукратный. В 2019 году на реализацию нацпроектов было направлено 23,1 млрд рублей, в 2022 году – 45,3 млрд рублей.

На 2023 год на реализацию нацпроектов заложено в бюджет 58,7 млрд рублей — это почти на четверть больше прошлогодней суммы. 33,2 млрд рублей выделено из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,9% за первое полугодие 2023 года.

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Теги:
Бюджет Глеб Никитин
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