План по ремонту дорог на 2023 год в Нижегородской области выполнен более чем на треть Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

План по ремонту дорог на 2023 год в Нижегородской области выполнен более чем на треть. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе заседания областного Законодательного собрания.

Согласно информации, из запланированных 6,67 млн кв. м уже отремонтированы 2,27 млн кв. м покрытия дорог.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область три года подряд занимает лидирующие позиции по объему выполняемых работ среди регионов России. За время реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано более 4 тысяч км дорог, а с учетом средств Дорожного фонда - почти 5 тысяч км.

Также в 2022 году было восстановлено почти 100 км дорог, используемых при строительстве трассы М-12. В 2023 году будет отремонтировано еще около 320 км таких дорог.

Ранее сообщалось, что нормативным требованиям соответствуют 42,4% дорог Нижегородской области.