Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области установил взаимодействие с 640 промышленными предприятиями Экономика

Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области установил взаимодействие с 640 промышленными предприятиями своего и соседних регионов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая перед депутатами регионального парламента с отчетом о работе за 2022 год.

"В условиях внешних вызовов развиваем принципиально новые инструменты поддержки наших предприятий. Речь идет о Центре импорта и импортозамещения, который мы создали одними из первых в стране. Центр уже активно взаимодействует с 640 предприятиями, отработали более 15 тысяч проблемных позиций. Активно развиваются высокотехнологичные направления - установлены взаимоотношения с крупными партнерами в Индии и Китае по направлениям производства электроники, машиностроения, фармацевтики и горнодобывающей промышленности", - сказал Глеб Никитин.

Также глава региона отметил достижения в работе по импортозамещению и параллельному импорту.

"При поддержке центра локализовано производство 23 сложных изделий. Ярким примером являются электронные комплектующие для систем автоматизации производств. С помощью параллельного импорта удалось обеспечить материалами и комплектующими 61 предприятие региона, организованы поставки электронных компонентов, производимых дружественными странами", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что консолидированный бюджет Нижегородской области увеличился более чем в два раза по сравнению с 2017 годом.

Напомним, технологическое и промышленное развитие - направления, которым уделяется особое внимание в Стратегии развития Нижегородской области. 24 июля 2023 года состоялась стратегическая сессия, в ходе которой экспертным сообществом было сформировано 35 предложений для актуализации Стратегии развития региона до 2035 года.