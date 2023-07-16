Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
27 июля 2023 12:53  [63] Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области установил взаимодействие с 640 промышленными предприятиями
27 июля 2023 12:09  [101] Консолидированный бюджет Нижегородской области увеличился более чем в два раза по сравнению с 2017 годом
27 июля 2023 11:34  [118] Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,9% за первое полугодие 2023 года
27 июля 2023 11:23  [142] Экономика Нижегородской области за пять лет выросла почти на 8%
27 июля 2023 11:10  [122] Глеб Никитин: "Наши аграрии, особенно в прошлом году, заслужили, чтобы о них говорить в первую очередь"
26 июля 2023 16:59  [257] Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 162,7 млн рублей
26 июля 2023 14:18  [237] ЗСНО инициирует изменения в закон "Об осуществлении права госсобственности Нижегородской области"
25 июля 2023 17:38  [495] Экономисты и промышленники внесли свои предложения по актуализации стратегии развития Нижегородской области
25 июля 2023 15:02  [452] Депутаты нижегородского Заксобрания обсудили эффективность расходования областного бюджета за 2022 год
24 июля 2023 15:05  [524] Цифровой рубль будет запущен в России с 1 августа 2023 года
Экономика

Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области установил взаимодействие с 640 промышленными предприятиями

27 июля 2023 12:53  [63] Экономика

Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области установил взаимодействие с 640 промышленными предприятиями своего и соседних регионов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая перед депутатами регионального парламента с отчетом о работе за 2022 год.

"В условиях внешних вызовов развиваем принципиально новые инструменты поддержки наших предприятий. Речь идет о Центре импорта и импортозамещения, который мы создали одними из первых в стране. Центр уже активно взаимодействует с 640 предприятиями, отработали более 15 тысяч проблемных позиций. Активно развиваются высокотехнологичные направления - установлены взаимоотношения с крупными партнерами в Индии и Китае по направлениям производства электроники, машиностроения, фармацевтики и горнодобывающей промышленности", - сказал Глеб Никитин.

Также глава региона отметил достижения в работе по импортозамещению и параллельному импорту. 

"При поддержке центра локализовано производство 23 сложных изделий. Ярким примером являются электронные комплектующие для систем автоматизации производств. С помощью параллельного импорта удалось обеспечить материалами и комплектующими 61 предприятие региона, организованы поставки электронных компонентов, производимых дружественными странами", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что консолидированный бюджет Нижегородской области увеличился более чем в два раза по сравнению с 2017 годом.

Напомним, технологическое и промышленное развитие - направления, которым уделяется особое внимание в Стратегии развития Нижегородской области. 24 июля 2023 года состоялась стратегическая сессия, в ходе которой экспертным сообществом было сформировано 35 предложений для актуализации Стратегии развития региона до 2035 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Импортозамещение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph