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Происшествия

Нижегородские полицейские пресекли деятельность мошеннической группы

27 июля 2023 13:01  [62] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские полицейские совместно с коллегами из Татарстана пресекли деятельность мошеннической группы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации, в 2014 году в Нижнем Новгороде открылся офис зарубежного юридического лица, в котором злоумышленники предлагали нижегородцам вложиться в торговлю валютой. В 2019 году представительство открылось в Казани.

Потерпевшие зачисляли средства на личный инвестиционный счет, операции на котором проводились с форекс-дилером.

Отмечается, что мошенники принимали у клиентов только наличные деньги.

Через какое-то время клиентам сообщали, что их деньги обесценились из-за финансового кризиса. На самом деле никакой инвестиционной деятельности не велось, а средства были похищены.

В настоящее время известно о 37 обманутых вкладчиков, а сумма ущерба составила более 67 млн рублей.

Всего было задержано семь участников преступного сообщества. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Двоих злоумышленников заключили под стражу, одну фигурантку поместили под домашний арест, четверым обвиняемым запретили определенные действия.

На имущество задержанных наложен арест. Назначено 120 судебных компьютерно-технических экспертиз.

Ранее сообщалось, что двух человек осудят в Нижнем Новгороде за мошенничество в сфере автострахования.

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Теги:
Мошенничество
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