Рост турпотока по итогам 2023 года в Нижегородской области ожидается на уровне 15,7% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рост турпотока по итогам 2023 года в Нижегородской области ожидается на уровне 15,7%. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами регионального Законодательного собрания.

Согласно информации, в прошлом году различные нижегородские культурные мероприятия посетили 42 млн человек.

Глеб Никитин отметил, что больше всего туристов привлекают Международный фестиваль искусств "Стрелка", фестиваль медиаискусства "Интервалс", "Столица закатов". Более 500 экскурсий прошло в "Заповедных кварталах".

В районах продолжают развиваться "Выкса-фестиваль", фестивали "Русская Тоскания", "Арзамасский гусь", "Мастеров народных братство", "Золотая хохлома" и другие.

"Подготовка к юбилею дала мощнейший импульс, но при этом развитие региона не остановилось. Мы полностью поменяли представление о затратах на благоустройство и восстановление городской среды - они стали инвестициями в формирование долгожданного культурно-событийного каркаса, вернув насыщенную и активную жизнь на улицы наших городов и районных центров", - подчеркнул Глеб Никитин.

В этом году продолжится развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", а в Выксе в течение пяти лет при поддержке ОМК планируется реализовать более 10 крупных инфраструктурных проектов. Также продолжится создание "Шухов-парка".

Ранее сообщалось, что первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе.

Также напомним, что маршрут по Нижегородской области "С умыслом #PROпромыслы" получил статус национального туристского маршрута.