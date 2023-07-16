Льготные займы на сумму 12,8 млрд рублей в 2022 году получили 36 предприятий Нижегородской области Экономика

В 2022 году в Нижегородской области 36 предприятий получили льготные займы на общую сумму 12, 8 млрд рублей от регионального и федерального фондов развития промышленности. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами нижегородского Заксобрания 27 июля.

По словам губернатора, в регионе как примерами отдельных предприятий, так и общими цифрами видны восстановление и устойчивость экономики.

"Мы располагаем всеми ресурсами, быстро развиваем их и наращиваем, если необходимо, для роли федерального "локомотива" технологического роста. Для этого мы делаем, действительно, многое. Прежде всего, расширяем совместно с федеральным центром меры поддержки промышленности и инноваций. В 2022 году реализован рекордный комплекс финансовой поддержки промышленности. Благодаря Фонду развития промышленности восьми предприятиям Нижегородской области одобрено финансирование в размере свыше 12 миллиардов рублей. Еще более чем на 700 миллионов был докапитализирован региональный фонд развития промышленности, что позволило поддержать 28 проектов наших предприятий", - рассказал Глеб Никитин.

Также он отметил, что через Фонд содействия инновациям за пять лет 280 нижегородских проектов получили еще почти 1,5 млрд рублей поддержки.

"Дополнительно с 2022 года организации ряда отраслей обрабатывающей промышленности смогли воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. А с 2023 года данный вид поддержки распространился уже на организации, реализующие приоритетные инвестиционные и инновационные проекты. В целом же сегодня мы - один из немногих регионов, где представлен исчерпывающий пакет мер и режимов поддержки предприятий и инвесторов. Это и ОЭЗ, ТОСЭР, ИНТЦ, технопарки. Лучшим доказательством является то, что мы были признаны лучшими по господдержке промышленности в стране по рейтингу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области установил взаимодействие с 640 промышленными предприятиями.