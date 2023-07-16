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Депутаты ЗСНО одобрили выделение дополнительных средств на достройку ЖК "Новинки Smart City"

27 июля 2023 14:16  [68] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты одобрили в двух чтениях изменения в региональный закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, поступления налога на прибыль организаций в 2023 году увеличены почти на 2 млрд рублей, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выросли более чем на 500 млн рублей.

Дополнительные средства областного бюджета в сумме 235,5 млн рублей будут направлены на завершение строительства домов ЖК "Новинки Smart City". 

"Выполнение социальных обязательств – наш безусловный приоритет, поэтому мы стремимся закрыть тему со строительством ЖК "Новинки Smart City". Мы абсолютно уверены, что проблема этого долгостроя будет решена. Также изменения в бюджет касаются корректировок адресной инвестиционной программы и изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета", - пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Таким образом, основные параметры областного бюджета на 2023 год с учетом внесенных изменений составили: доходы: 280,558 млрд рублей (увеличены на 2,6 млрд рублей); расходы: 323,7 млрд рублей (увеличены на 2,6 млрд рублей); дефицит: - 43,142 млрд рублей (без изменений).

Кроме того, увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на 377,4 млн рублей, в том числе:
- на обеспечение временного социально-бытового обустройства граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших в экстренном и массовом порядке в Нижегородскую область и находящихся в пунктах временного размещения - в сумме 131,3 млн рублей;
- на предоставление выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации - в сумме 357 тыс. рублей;
- на предоставление единовременных выплат жителям г.Херсона и части Херсонской области в сумме 110,9 млн рублей;
- на обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан в сумме 27,7 млн рублей;
- на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в сумме 104,7 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что Фонд развития территорий достроил дом №23 в нижегородском ЖК "Новинки Smart City".

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Строительство
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