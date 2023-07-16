Три ФАПа ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три ФАПа построили в Нижегородской области в 2023 году.

По информации Минздрава региона, были получены разрешения на ввод в эксплуатацию ФАПов в д. Бубенки Княгининского муниципального района, в поселке Дубрава Дальнеконстантиновского муниципального района и в селе Рогожка Сеченовского муниципального района.

Первые два ФАПа получили документацию 14 июля, третий – 21 июля.

После оформления лицензии и других необходимых процедур новые фельдшерско-акушерские пункты откроют двери для пациентов. С учетом этих трех, всего в 2023 году в Нижегородской области планируется построить 31 объект здравоохранения.

"Мы активно продолжаем региональную программу модернизации первичного звена. Причем отдельное внимание уделяем доведению квалифицированной и, главное, своевременной помощи до каждого жителя региона", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом за 2022 год.

Так, с 2019 года для оказания медицинской помощи в удаленных населенных пунктах введено в эксплуатацию 67 объектов здравоохранения.

Кроме того, как отметил глава региона, за три года было капитально отремонтировано 662 объекта здравоохранения, в том числе 214 - в 2022 году, закуплена 821 единица нового медицинского оборудования (в том числе 301 - в 2022 году) и почти 1 000 автомобилей для медучреждений и скорой помощи, 351 из них - в 2022 году.

Напомним, повышение качества и доступности медицинских услуг – один из ключевых приоритетов работы правительства региона. В рамках отраслевой стратсессии "Здоровье каждого – здоровье нации", которая состоялась в конце июня 2023 года, эксперты региональной сферы здравоохранения представили свыше 35 конкретных проектов для обновленной Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

Ранее сообщалось, что новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Стрелица Ветлужского района.