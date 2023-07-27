Нижегородская делегация работает на саммите "Россия-Африка" Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области принимает участие во втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия — Африка", который проходит с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, нижегородцы обсудили актуальные темы сотрудничества с африканскими странами, установили новые контакты в сфере промышленности, ИТ, образования и торговли.

Как рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, регион сотрудничает с 30 странами Африки.

Африканская сторона выразила готовность к кооперации с нижегородскими предприятиями и созданию совместных производств. Также Нижегородская область заинтересована в сотрудничестве в культурно-образовательной сфере.

Ольга Гусева отметила, что сейчас в нижегородских вузах обучается около 1 300 африканских студентов.

В настоящее время ведется работа по заключению соглашений о сотрудничестве между Арзамасом и эфиопским Дебрезейтом, а также Городцом и Слиманом из Туниса.

Кроме того, Ольга Гусева обсудила с председателем Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александром Салтановым перспективы кооперации Нижегородской области с африканскими государствами.

Напомним, в ходе форума "Россия - Африка" Юрий Шалабаев и глава столицы Республики Конго Дьедонне Бантсимба подписали соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Браззавилем.