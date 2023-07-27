Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
27 июля 2023 16:45  [111] Четыре кандидата в губернаторы Нижегородской области подали в избирком документы для регистрации
27 июля 2023 16:32  [112] Нижегородская делегация работает на саммите "Россия-Африка"
27 июля 2023 14:38  [201] Нижний Новгород и столица Республики Конго Браззавиль стали городами-побратимами
26 июля 2023 13:45  [436] Глеб Никитин: В кадровой политике нужно стремиться к совершенству
25 июля 2023 18:21  [366] Поддержка фронта и исполнение народной программы: "Единая Россия" подвела итоги весенней сессии
25 июля 2023 17:02  [669] Дмитрий Груничев возглавил Минстрой Нижегородской области на постоянной основе
25 июля 2023 12:24  [607] Глеб Никитин сдал документы в избирком Нижегородской области для регистрации участия в губернаторских выборах
25 июля 2023 11:34  [487] Делегации из 30 стран посетили Нижегородскую область с рабочими визитами в первом полугодии 2023 года
24 июля 2023 18:59  [739] Заседание Совета при полпреде президента России в ПФО прошло в Нижнем Новгороде
24 июля 2023 18:44  [727] Глеб Никитин и Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской и Кировской областями
Политика

Нижегородская делегация работает на саммите "Россия-Африка"

27 июля 2023 16:32  [112] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области принимает участие во втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия — Африка", который проходит с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, нижегородцы обсудили актуальные темы сотрудничества с африканскими странами, установили новые контакты в сфере промышленности, ИТ, образования и торговли.

Как рассказала директор департамента  внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, регион сотрудничает с 30 странами Африки.

Африканская сторона выразила готовность к кооперации с нижегородскими предприятиями и созданию совместных производств. Также Нижегородская область заинтересована в сотрудничестве в культурно-образовательной сфере.

Ольга Гусева отметила, что сейчас в нижегородских вузах обучается около 1 300 африканских студентов. 

В настоящее время ведется работа по заключению соглашений о сотрудничестве между Арзамасом и эфиопским Дебрезейтом, а также Городцом и Слиманом из Туниса.

Кроме того, Ольга Гусева обсудила с председателем Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александром Салтановым перспективы кооперации Нижегородской области с африканскими государствами.

Напомним, в ходе форума "Россия - Африка" Юрий Шалабаев и глава столицы Республики Конго Дьедонне Бантсимба подписали соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Браззавилем.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph