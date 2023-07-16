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Политика

Нижний Новгород и столица Республики Конго Браззавиль стали городами-побратимами

27 июля 2023 14:38  [39] Политика

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о работе на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка". 

В рамках мероприятия мэр столицы Приволжья и глава столицы Республики Конго Дьедонне Бантсимба подписали соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Браззавилем.

Юрий Шалабаев отметил, что Браззавиль является крупным промышленном и экономическим центром. Столица Конго стала первым африканским городом-побратимом Нижнего Новгороде.

Города будут сотрудничать в сферах туризма, культуры, науки, образования и бизнеса.

"Богатство культурного наследия Нижнего и Браззавиля откроют для жителей наших городов новые туристические направления в лице друг друга", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Харбин станут сотрудничать в области туризма.

Также напомним, что Первомайск и китайский город Сыпин подписали меморандум об установлении побратимских связей.

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Теги:
Международное сотрудничество Побратим
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