Нижний Новгород и столица Республики Конго Браззавиль стали городами-побратимами Политика

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о работе на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка".

В рамках мероприятия мэр столицы Приволжья и глава столицы Республики Конго Дьедонне Бантсимба подписали соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Браззавилем.

Юрий Шалабаев отметил, что Браззавиль является крупным промышленном и экономическим центром. Столица Конго стала первым африканским городом-побратимом Нижнего Новгороде.

Города будут сотрудничать в сферах туризма, культуры, науки, образования и бизнеса.

"Богатство культурного наследия Нижнего и Браззавиля откроют для жителей наших городов новые туристические направления в лице друг друга", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Харбин станут сотрудничать в области туризма.

Также напомним, что Первомайск и китайский город Сыпин подписали меморандум об установлении побратимских связей.