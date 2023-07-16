Нижний Новгород и столица Республики Конго Браззавиль стали городами-побратимами

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о работе на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка".
В рамках мероприятия мэр столицы Приволжья и глава столицы Республики Конго Дьедонне Бантсимба подписали соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Браззавилем.
Юрий Шалабаев отметил, что Браззавиль является крупным промышленном и экономическим центром. Столица Конго стала первым африканским городом-побратимом Нижнего Новгороде.
Города будут сотрудничать в сферах туризма, культуры, науки, образования и бизнеса.
"Богатство культурного наследия Нижнего и Браззавиля откроют для жителей наших городов новые туристические направления в лице друг друга", - отметил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и Харбин станут сотрудничать в области туризма.
Также напомним, что Первомайск и китайский город Сыпин подписали меморандум об установлении побратимских связей.
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