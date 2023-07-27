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Возможность оплатить налоги появилась на "Госуслугах". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минцифры.
Согласно информации, сейчас на портале физические лица могут оплатить НДФЛ, налог на имущество, земельный и транспортный налоги.
Для оплаты необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, после чего подписать готовое заявление в приложении "Госключ". Подтверждение заявки придет через несколько минут.
Электронные налоговые уведомления будут приходить на "Госуслуги" не позднее чем за 30 дней до 1 декабря.
Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ в I полугодии 2023 года стали предоставлять восемь новых услуг.
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