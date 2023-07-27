Возможность оплатить налоги появилась на "Госуслугах" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Возможность оплатить налоги появилась на "Госуслугах". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минцифры.

Согласно информации, сейчас на портале физические лица могут оплатить НДФЛ, налог на имущество, земельный и транспортный налоги.

Для оплаты необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, после чего подписать готовое заявление в приложении "Госключ". Подтверждение заявки придет через несколько минут.

Электронные налоговые уведомления будут приходить на "Госуслуги" не позднее чем за 30 дней до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ в I полугодии 2023 года стали предоставлять восемь новых услуг.