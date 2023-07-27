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Общество

Нижне-Волжскую набережную и Гребной канал перекроют 29 июля для проведения спортивных мероприятий

27 июля 2023 19:26  [78] Общество

В связи с проведением спортивных мероприятий на набережной Гребного канала и Нижне-Волжской набережной 29 и 30 июля будет временно приостановлено движение транспорта. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 00:01 до 14:00 29 июля будет перекрыт участок от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №177 по улице Слобода Печеры. Здесь пройдёт триатлон "Мужество".

Также с 00:01 29 июля до 2:00 30 июля будет ограничено движение транспорта на Нижне-Волжской набережной - а именно на автомобильных парковках возле катера "Герой" в районе Чкаловской лестницы.

С 14:00 29 июля до 2:00 30 июля будет будет перекрыт участок Нижне-Волжской набережной - от улицы Широкой до Георгиевского съезда.

С 16:00 29 июля до 2:00 30 июля будет перекрыта улица Красная слобода, набережная Гребного канала до центрального входа в парк "Победы", а также на участках Казанского съезда и Георгиевского съезда.

В зоне проведения мероприятия будет запрещена стоянка транспортных средств, а припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку.

В связи с транспортными изменениями автобусный маршрут А-5 будет курсировать от площади Горького до Казанского съезда. \

Автобус Т-87 29 июля после 14:00 будет курсировать от ЖК "Торпедо" до улицы Широкой.

Напомним, в Нижнем Новгороде 29 июля впервые пройдёт "ночной забег". Согласно информации, участникам соревнования на выбор предложат дистанции в 10, 5 и 2 км. Спланированный маршрут для каждой дистанции пройдёт по Нижне-Волжской набережной, а старт и финиш будут организованы у катера "Герой".

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Теги:
движение Транспорт
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