Еще одного наркосбытчика поймали в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали еще одного сбытчика наркотиков на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В поле зрения оперативников попал 33-летний нижегородец, подозреваемый в сбыте наркотических веществ. Подозреваемого задержали, а во время личного досмотра у мужчины обнаружили 5 свертков с веществом и 4 предмета похожих на камни с веществом внутри каждого.

Проведенная экспертиза показала, что у подозреваемого находилась марихуана массой 16,85 гр.

В квартире нижегородца полицейские нашли упаковочный материал, электронные весы, еще два пакета с веществом растительного происхождения, а также две металлические трубки с остатками растительного вещества, банковские карты, средства связи.

Также во время обыска полицейские обнаружили бокс, в котором выращивались 2 куста марихуаны.

Сам подозреваемый не стал отрицать свою вину и рассказал, что занимается сбытом наркотических веществ через "закладки", маскируя наркотики под камни.

В отношении мужчины завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

