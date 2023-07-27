Александр Шаронов: "Нижегородская область стала лидером по привлечению федеральных финансовых ресурсов" Экономика

"Отчет губернатора Нижегородской области был очень четко структурирован. Сейчас, оглядываясь на 2022 год в целом, мы понимаем, что только вошли в период глобальных потрясений. Я бы отметил три момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, сейчас есть понимание и стратегия развития региона. Это важно, потому что всегда нужно держать в голове, куда идем и чего хотим достичь. Во-вторых, есть план действий по всем направлениям. В-третьих, есть желание заниматься практической работой по реализации намеченного. Все эти вещи очень важны", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов, комментируя отчет губернатора перед депутатами.

"С точки зрения специфики нашего комитета я бы хотел отметить высокие показатели работы по привлечению федеральных финансовых ресурсов. Прежде всего, это привлечение таких инструментов, как инфраструктурные бюджетные кредиты, по объему которых мы впереди даже в сравнении со столичными регионами. Это "длинные" и "дешевые" деньги, которые позволяют реализовывать крупные инфраструктурные проекты по строительству метро, модернизации транспортной инфраструктуры и другие. Наши лидирующие показатели в этом направлении вдохновляют", - добавил Александр Шаронов.

Напомним, 27 июля 2023 года губернатор Глеб Никитин выступил с традиционным отчетом за 2022 год перед депутатами Заксобрания.