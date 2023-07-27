Рустам Досаев: "Нижегородская область может занять одно из лидирующих мест в развитии образовательных проектов" Экономика

"Сам отчет губернатора, цифры и факты доклада показывают: такой взгляд в будущее, несомненно, дает толчок вперед, к развитию. Как гражданин России, человек, живущий в Нижегородской области, я отметил большое внимание, которое Глеб Сергеевич уделяет школам, науке, производству. Успехи радуют! Наша область может занять одно из первых, лидирующих мест в развитии образовательных проектов, школ, которые дают нам новые светлые головы, идеи, научные изобретения, все, что касается безопасности, научного и производственного потенциала", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев, комментируя отчет губернатора.

"Сегодня я первый раз услышал о строящейся школе для одаренных детей на Бору. Для меня это именно тот показатель, который может влиять на завтрашний день. В целом отчет был содержательный, позитивный. Рост валового регионального продукта с начала этого года на 5 процентов и экономики региона за последнюю пятилетку на 8 процентов — это очень достойные показатели", - подчеркнул Рустам Досаев.

Напомним, 27 июля 2023 года губернатор Глеб Никитин выступил с традиционным отчетом за 2022 год перед депутатами Заксобрания.