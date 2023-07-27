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Общество

Жителей Нижнего Новгорода предостерегли от купания в семи городских озерах

28 июля 2023 11:37  [137] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело уже более 1100 исследований проб воды, взятых в нижегородских водоемах.

По данным на 28 июля, нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода в семи водоемах Нижнего Новгорода.

Так, в Канавинском районе не рекомендуется купаться на обоих пляжах озера Сортировочное, на озерах Больничное и Мещерское.

В Сормовском районе нормам не соответствует вода в озерах Пестичное и Светлоярское.

В Автозаводском районе не следует купаться в озере ПКиО и озере в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.

Также нормативам не соответствует проба воды, взятая с городского пляжа на озере Верхнее в Семенове.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.

Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде этим летом.

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Теги:
Водоёмы пляжи Роспотребнадзор
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