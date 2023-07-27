Олег Лавричев: "Военные моряки – наша гордость и сила" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации.

"Сердечно поздравляю с Днем ВМФ всех причастных к службе на морских рубежах нашей Родины, к обеспечению боевой готовности флота, разработке передовых отраслевых технологий, обучению специалистов и, конечно же, наших дорогих ветеранов – главных хранителей флотских традиций, активно участвующих в военно-патриотическом воспитании молодежи!

Военные моряки – наша гордость и сила! Ваша верность Отечеству и Андреевскому флагу, выдержка, стойкость, самоотверженность, мужество и отвага заслуживают самой глубокой благодарности! Особые слова признательности и поддержки сегодня звучат в адрес военнослужащих, несущих боевую вахту в водах Черного моря, оберегая мир и покой нашей страны!

В ваш праздник желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, крепкого и надежного тыла, успехов, благополучия и отличного настроения!" - говорится в поздравлении.