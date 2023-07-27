Александр Ефремцев: "В Нижегородской области проведена огромная работа, которая показывает успехи главы региона и всей команды правител Экономика

"Когда я слушал отчет губернатора, вспоминал юбилейный для Нижнего Новгорода 2021 год. Тогда я говорил, что если Нижегородская область будет и дальше развиваться такими темпами хотя бы 3-5 лет, то мы достигнем очень больших высот. И теперь мы видим, что это стало реальностью, несмотря на мировую ситуацию, беспрецедентные санкции. Мы не только сохранили высокие темпы развития, но и нарастили их", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, комментируя отчет губернатора.

"Те начинания и заделы, о которых рассказал в своем докладе губернатор, дают полную уверенность в том, что Нижегородская область, действительно, выйдет на первые места на уровне федерации по очень многим важным направлениям. В регионе проведена огромная работа, которая показывает успехи главы региона и всей команды правительства", - считает депутат регионального парламента.

Напомним, 27 июля 2023 года губернатор Глеб Никитин выступил с традиционным отчетом за 2022 год перед депутатами Заксобрания.