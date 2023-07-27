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"Сибирь" и "Россия" стали самыми пунктуальными авиакомпаниями в аэропорту Нижнего Новгорода

28 июля 2023 12:29  [83]

Фото: Кира Мишина

Пресс-служба нижегородского аэропорта им. Чкалова определила самые пунктуальные авиакомпании по итогам работы за первое полугодие 2023 года.

В рейтинге участвовали перевозчики, которые выполняли пассажирские регулярные и чартерные рейсы из Нижнего Новгорода. Лидеров определяли в трёх категориях: авиакомпании, выполнившие ежедневные рейсы (365 и более в год), и выполнившие менее 365 рейсов в год, а также зарубежные перевозчики.

Как пояснили в пресс-службе, задержкой считается отклонение от времени вылета более чем на 15 минут. Если какой-то рейс задержался из-за метеоусловий - то он не учитывался при составлении рейтинга.

В первой категории самым пунктуальным перевозчиком стала авиакомпания "Сибирь", которая за первые 6 месяцев текущего года выполнила 97% своих рейсов без отклонения от расписания. На втором месте – авиакомпания "Россия" (94,7%), на третьем - "Аэрофлот" (94,3%).

Во второй группе лидером рейтинга стала авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind Airlines), выполнившая 94,5% рейсов без серьёзных задержек. с показателем пунктуальности 94,5%.

Среди зарубежных перевозчиков самой пунктуальной авиакомпанией аэропорт Нижнего Новгорода назвал Uzbekistan Airways, которая в первом полугодии выполнила вовремя 92,6% рейсов.

Напомним, 100 лет назад был выполнен первый регулярный пассажирский авиарейс, соединивший Нижний Новгород и Москву. Открытие первой регулярной пассажирской линии стало толчком к дальнейшему развитию всей гражданской авиации страны. В честь юбилейной даты нижегородский аэропорт им. Чкалова организовал праздничные мероприятия для пассажиров и жителей Нижнего Новгорода. 

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