Земельные участки под шесть инвестпроектов на 389 млн рублей выделили в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал шесть заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов, всего в реализацию этих проектов будет вложено почти 390 млн рублей, будет создано 142 новых рабочих места.

В Дзержинске будет реализовано три инвестпроекта. Так, ООО "Ремтех" на участке площадью 2035 кв. м построит предприятие по производству строительных материалов. В проект будет инвестировано 34 млн рублей, срок реализации - 3 года. АО "НиВен" за 18 млн рублей на участке 2189 кв.м в течение года построит склад для хранения климатического оборудования, а ООО "ПокровТент" возведет предприятие по производству готовых текстильных изделий. Площадь участка составит 6685 кв. м, объем инвестиций - 140 млн рублей, срок - 3 года.

Также два проекта будет реализовано в Арзамасе. ООО "АМК" на участке площадью 2 тысячи кв. м построит производство крепежных изделий. В реализацию проекта будет вложено 27 млн рублей, срок реализации - 4 года. ООО "ЭкоАрзамас" на участке площадью 4 тысячи кв. м за 20 млн рублей в течение двух лет возведет производственный комплекс керамзитобетонных блоков.

Кроме того, одобрено выделение земельного участка площадью 1642 кв. м в Нижнем Новгороде под котельную и распределительный трансформаторный пункт на улице Гаршина. Реализацией проекта займется ООО СЗ "Близнецы", объем инвестиций - 150 млн рублей, срок реализации - 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что территориальные менеджеры нижегородской Корпорации развития привлекли 18 инвестпроектов во II квартале 2023 года.