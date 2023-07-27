Нижегородская область победила в конкурсе шатров на форуме "iВолга" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородская область победила в конкурсе шатров на форуме "iВолга". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, делегации к каждому форуму придумывают декор своих шатров. а также разрабатывают программу мероприятий в них.

Так, нижегородский шатер стал победителем в номинации "Лучшее рабочее пространство".

Напомним, форум Приволжского федерального округа "iВолга" проходит с 21 по 29 июля на территории фестивальной поляны Мастрюковских озёр в Самарской области.

В состав нижегородской делегации вошли более 100 человек – представители высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи, муниципальных образований области и молодёжных организаций региона.