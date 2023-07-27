Тренировка на сапах для людей с ограничениями здоровья по зрению прошла в Нижнем Новгороде в рамках марафона "Сила России" Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Нижнем Новгороде прошла тренировка на сапах для людей с ограничением здоровья по зрению. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России". Инклюзивную тренировку на Мещерском озере организовали молодогвардейцы совместно со Штабом общественной поддержки, Региональным отделением общества слепых и досуговый центр для слепоглухонемых "ПЛОТ".

"Мой сын Илья – настоящий герой! Он уже летал на параплане, освоил горные лыжи. Я очень рада, что сегодня он смог преодолеть свой страх и встал на сап. Спасибо всем организаторам", - поделилась впечатлениями мама одного из участников тренировки.

"Мы продолжаем серию тренировок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Недавно наши волонтеры провели велотренировку для людей с ограничениями здоровья по зрению на территории Арзамасского производственного отделения "Автопровод", на котором более половины сотрудников предприятия инвалиды по зрению и общим заболеваниям. Тренировка еще раз доказала – они сильны духом, их ничто не сломает, и они с оптимизмом смотрят в будущее", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, "Единая Россия" запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон "Сила России". В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

Доступность социальных институтов, активное участие в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия".