Нижегородцы могут выиграть безлимитную транспортную карту

Центр развития транспортных систем и ООО "Ситикард" запустили конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории".
В рамках конкурса нижегородцы могут выразить благодарность водителю или кондуктору, рассказать историю об их добром поступке по отношению к пассажирам или другим участникам дорожного движения.
Истории принимаются до 27 августа. Для участия необходимо вступить в группу "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" во "ВКонтакте" или "Одноклассниках" и разместить добрую историю под постом группы.
В период с 27 по 31 августа в соцсетях будет проходить голосование за лучшую историю.
Победитель конкурса получит транспортную карту с записанными безлимитными проездными билетами на все виды транспорта на три месяца. Для обладателей 2 и 3 призовых мест предусмотрены карты на 2 и 1 месяц, соответственно.
Итоги конкурса будут подведены 4 сентября.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут попасть на ночную прогулку по метрополитену.
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