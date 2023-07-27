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Общество

Нижегородцы могут выиграть безлимитную транспортную карту

28 июля 2023 15:13  [1] Общество

Центр развития транспортных систем и ООО "Ситикард" запустили конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории".

В рамках конкурса нижегородцы могут выразить благодарность водителю или кондуктору, рассказать историю об их добром поступке по отношению к пассажирам или другим участникам дорожного движения. 

Истории принимаются до 27 августа. Для участия необходимо вступить в группу "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" во "ВКонтакте" или "Одноклассниках" и разместить добрую историю под постом группы.

В период с 27 по 31 августа в соцсетях будет проходить голосование за лучшую историю. 

Победитель конкурса получит транспортную карту с записанными безлимитными проездными билетами на все виды транспорта на три месяца. Для обладателей 2 и 3 призовых мест предусмотрены карты на 2 и 1 месяц, соответственно.

Итоги конкурса будут подведены 4 сентября.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут попасть на ночную прогулку по метрополитену.

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Теги:
Конкурсы Общественный транспорт
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