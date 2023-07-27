Волонтеры "Единой России" будут помогать паломникам, прибывшим в Дивеево на торжества в честь дней памяти Серафима Саровского Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Волонтерский отряд "Единой России" отправился в Дивеево для помощи паломникам, которые прибывают на торжества, посвященные Дням памяти преподобного Серафима Саровского.

Как отметил руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра НРО "Единой России" Алексей Антонов, для ребят такие поездки стали традиционными. Региональное отделение партии направляет отряд добровольцев уже на протяжении 20 лет, с 2003 года.

"Замечательно, когда есть люди, которые отдают свои силы, свое время на добрые дела, от чистого сердца занимаются волонтерством. Дни памяти Серафима Саровского – одно из самых масштабных и значимых событий для православных верующих. На торжества в Дивеево приезжают тысячи людей со всей России и даже из других стран. И важно, чтобы ничто не омрачало их ожиданий, чтобы они чувствовали себя спокойно и комфортно. Уверен, что и в этот раз вы достойно справитесь со всеми задачами. Хочу искренне поблагодарить каждого из вас за ваше неравнодушие, чуткость и душевную щедрость! И желаю, чтобы эта поездка была наполнена добрыми встречами, радостью и принесла много светлых эмоций и впечатлений", - обратился к волонтерам Алексей Антонов.

Перед отправкой в Михайло-Архангельском соборе в Нижегородском кремле был проведен молебен, волонтеры получили благословение от иерея Игоря Юрасова.

В Дивееве волонтеры будут дежурить в палаточном городке: встречать паломников, регистрировать, расселять, выдавать одеяла, воду, убирать территорию, помогать на кухне. Палаточный лагерь рассчитан на три тысячи паломников.

Заместитель руководителя Дзержинского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Василина Сергеева поехала волонтером на Серафимовские торжества второй раз.

"Мне очень понравилась поездка в прошлом году. Конечно, было непросто, дежурили круглые сутки – очень много людей приезжает и днем, и ночью. Их надо встретить, помочь расположиться, проверить, чтобы все было в порядке, решить какие-то бытовые вопросы. Но несмотря на то, что в прошлом году в эти дни погода была довольно холодная, атмосфера была очень теплой, все относились друг к другу доброжелательно, отзывчиво. Я обрела новых друзей, с которыми до сих пор общаюсь, и они тоже опять приедут. Особенно запомнилось общение со священнослужителями, которые приходили к нам, запали в душу их советы, напутствия. Я узнала очень много важного и полезного для себя", - поделилась Василина Сергеева.

Напомним, в Дивееве 1 августа проходят торжества, посвященные годовщине прославления и обретения мощей преподобного Серафима Саровского. На торжества приезжают гости со всех уголков страны и зарубежья.

Традиционно НРО партии "Единая Россия" формирует отряд волонтеров, которые работают в паломническом лагере и оказывают помощь в организационных мероприятиях. В этом году для паломников в городке размещено 40 палаток, часть из них отданы под молельную, медпункт, столовые.