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Общество

Госдума РФ поддержала закон об онлайн-продаже алкоголя

28 июля 2023 13:20  [147] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Депутаты Госдумы поддержали предложение доработать и принять законопроект, который сделает легальной онлайн-продажу алкоголя.

Депутат нижней палаты парламента и лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв в интервью телеканалу "360" рассказал, что Госдума рассмотрит предложение ближайшей осенью.

Он отметил, что продажа спиртного через интернет и без того существует, но этот рынок развивается бесконтрольно и наводнён контрафактом.

По словам парламентария, реклама доставки алкоголя в соцсетях очень популярна, но покупатель никогда не может быть уверенным в том, что ему привезут.

"И сейчас такие доставщики, естественно, налогов в казну не платят и никакой ответственности за свою продукцию не несут, даже если люди после неё попадают в больницу или на кладбище. Нужно непременно сделать эту сферу цивилизованной, вывести её из тени, и это, конечно, приведёт лишь к появлению на рынке качественных напитков", — подчеркнул Журавлёв.

Он привёл в пример ужесточение контроля за розничной торговлей спиртным в магазинах, благодаря чему на полках, наконец, появилось нормальное вино, в том числе отечественное.

"И бояться того, что население сопьётся, вовсе не следует. А лица, страдающие алкогольной зависимостью, и без того отовариваются в круглосуточной нелегальной наливайке", — подытожил Журавлев.

Напомним, ранее глава Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил о необходимости легализации онлайн-продажи алкоголя в России.

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Теги:
Алкоголь Законопроекты Торговля
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