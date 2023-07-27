Мэрия Арзамаса, АСИРИС и компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера будут совместно развивать историческое наследие Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мэрия Арзамаса, АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" и АНО "АСИРИС" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения и развития исторического наследия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с 2022 года в Арзамасе было восстановлено около 130 фасадов объектов культурного наследия и исторических домов.

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что работы по восстановлению исторических фасадов позволяют сохранить самобытность города.

АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" содействовала ремонту около 100 фасадов. Директор организации Игорь Филиппов рассказал, что подписанное соглашение позволит сохранить заданный темп и продолжить курс на преображение Арзамаса.

В 2023 году к восстановлению зданий в Арзамасе подключилась АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области", которая восстановила пять фасадов исторических домов на улице Карла Маркса. Участие в этих работах приняли участие около 80 волонтеров.

Ранее сообщалось, что концепции фасадов исторических зданий Канавинского района разработают в Нижнем Новгороде.