Концепции фасадов исторических зданий Канавинского района разработают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Концепции фасадов исторических зданий Канавинского района разработают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, концепции фасадных и колористических решений будут подготовлены в 2024 году.

27 июля команда АНО "АСИРИС" и представители администрации Канавинского района осмотрели ряд фасадов по улицам Марата, Революционной и Советской. Здания на этих улицах войдут в перечень для разработки фасадных решений.

Далее пройдет анализ построек на улицах Чкалова, Октябрьской революции и площади Революции.

Как отметили в АНО "АСИРИС", в Канавинском районе сохранилось множество исторических построек начала XIX-XX вв. Концепции их фасадов позволят сохранить идентичность места и его культурный контекст.

Ранее сообщалось, что АНО "АСИРИС" разработала концепции фасадов для 114 домов в центре Городца.

Также напомним, что концепции фасадов и колористических решений разработают для исторических домов в Семенове.