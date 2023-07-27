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Концепции фасадов исторических зданий Канавинского района разработают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".
Согласно информации, концепции фасадных и колористических решений будут подготовлены в 2024 году.
27 июля команда АНО "АСИРИС" и представители администрации Канавинского района осмотрели ряд фасадов по улицам Марата, Революционной и Советской. Здания на этих улицах войдут в перечень для разработки фасадных решений.
Далее пройдет анализ построек на улицах Чкалова, Октябрьской революции и площади Революции.
Как отметили в АНО "АСИРИС", в Канавинском районе сохранилось множество исторических построек начала XIX-XX вв. Концепции их фасадов позволят сохранить идентичность места и его культурный контекст.
Ранее сообщалось, что АНО "АСИРИС" разработала концепции фасадов для 114 домов в центре Городца.
Также напомним, что концепции фасадов и колористических решений разработают для исторических домов в Семенове.
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