Жителя Арзамаса осудили за дачу взятки сотруднику ДПС Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жителя Арзамаса осудили за дачу взятки сотруднику ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, утром 22 сентября 2022 года сотрудник ДПС остановил машину, за рулем котором был пьяный 21-летний мужчина.

Для избежания административной ответственности арзамасец дал инспектору взятку в размере 20 тысяч рублей, но тот отказался ее брать.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 3 УК РФ (дача взятки).

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее сообщалось, что сотрудника ДПС Нижнего Новгорода осудят за взятку в 20 тысяч рублей.