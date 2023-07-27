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Жителя Арзамаса осудили за дачу взятки сотруднику ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, утром 22 сентября 2022 года сотрудник ДПС остановил машину, за рулем котором был пьяный 21-летний мужчина.
Для избежания административной ответственности арзамасец дал инспектору взятку в размере 20 тысяч рублей, но тот отказался ее брать.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 3 УК РФ (дача взятки).
Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Ранее сообщалось, что сотрудника ДПС Нижнего Новгорода осудят за взятку в 20 тысяч рублей.
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