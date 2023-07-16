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Сотрудника ДПС Нижнего Новгорода осудят за взятку в 20 тысяч рублей

20 июля 2023 12:41  [83] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Сотрудники следственного отдела по Приокскому району Нижнего Новгорода завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС, который обвиняется в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, днём 29 января 2023 года на проспекте Гагарина инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого находился за рулём без прав, поскольку ранее его их лишили. За непривлечение к предусмотренной законом ответственности он предложил сотруднику взятку в сумме 20 тысяч рублей.

Противоправные действия полицейского были пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативниками собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Свою вину сотрудник ОБ ДПС ГИБДД не признал.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 29-летний мужчина был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.

Напомним, в марте текущего года руководство нижегородского ОБ ДПС - командир батальона подполковник полиции Андрей Беспалов и его заместитель были задержаны за взятки.

Ранее сообщалось, что двух бывших сотрудников ГИБДД в Нижегородской области осудили за получение взяток.

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Теги:
Взятки МВД СК РФ
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