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Происшествия

Женщина погибла в результате переворота лодки на Горьковском водохранилище

29 июля 2023 17:38  [107] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Женщина погибла в результате переворота лодки на Горьковском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о перевернувшемся парусном судне в районе пансионата "Буревестник" поступило сегодня в 13:45.

Три человека были спасены очевидцами, но в результате происшествия погибла 70-летняя женщина.

Предварительно, причиной происшествия стал сильный ветер.

Напомним, 23 июля два человека утонули в Богородском районе из-за перевернувшейся лодки.

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Теги:
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