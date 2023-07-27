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Женщина погибла в результате переворота лодки на Горьковском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о перевернувшемся парусном судне в районе пансионата "Буревестник" поступило сегодня в 13:45.
Три человека были спасены очевидцами, но в результате происшествия погибла 70-летняя женщина.
Предварительно, причиной происшествия стал сильный ветер.
Напомним, 23 июля два человека утонули в Богородском районе из-за перевернувшейся лодки.
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