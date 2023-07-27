Почти 100 деревьев упало в Нижнем Новгороде 29 июля из-за непогоды Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

98 деревьев упало в Нижнем Новгороде 29 июля из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, большинство деревьев уже убраны.

Сегодня в Нижнем Новгороде выпала половина среднемесячной нормы осадков. С начала июля показатели уже превысили 240%.

Последствия будут устраняться ночью и весь завтрашний день.

Напомним, завтра в Нижнем Новгороде прогнозируется выпадение более 20 мм осадков.