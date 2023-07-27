Почти 100 деревьев упало в Нижнем Новгороде 29 июля из-за непогоды

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98 деревьев упало в Нижнем Новгороде 29 июля из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, большинство деревьев уже убраны.
Сегодня в Нижнем Новгороде выпала половина среднемесячной нормы осадков. С начала июля показатели уже превысили 240%.
Последствия будут устраняться ночью и весь завтрашний день.
Напомним, завтра в Нижнем Новгороде прогнозируется выпадение более 20 мм осадков.
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