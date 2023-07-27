Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью человека при опрокидывании яхты на Горьковском водохранилище Происшествия

Следственный комитет РФ проводит проверку в связи с гибелью человека при опрокидывании яхты на Горьковском водохранилище 29 июля.

Как сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по предварительной информации 29 июля в районе пляжа санатория Буревестник в Городецком районе Нижегородской области в связи с сильным порывом ветра произошло опрокидывание парусно-моторного судна.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате переворота лодки на Горьковском водохранилище.