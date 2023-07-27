Ребенок погиб от удара током в Уренском районе Происшествия

Ребенок погиб от удара током в Уренском районе.

Как сообщает пресс-служа СУ СК по Нижегородской области, трагедия произошла днем 30 июля в поселке Уста.

Как полагают следователи, ребенок коснулся оборванного провода линии электропередач. От полученных телесных повреждений 7-летний мальчик скончался на месте.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередач.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью человека при опрокидывании яхты на Горьковском водохранилище.