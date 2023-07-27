Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора Арзамаса Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 30 июля совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса Нижегородской области в связи с завершением в нем реставрационных работ.

В храме присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Арзамаса Александр Щелоков, представители региональных и федеральных органов власти.

По завершении литургии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Святейшего владыку и преподнес Его Святейшеству образ Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному храму предстоятель Русской православной церкви передал старинную икону преподобного Алексия, человека Божия. Митрополиту Нижегородскому Георгию в благодарность за труды на благо церкви Святейший владыка вручил памятную панагию.

Патриарх также обратился со словами благодарности к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

"Хотел бы сердечно поблагодарить Глеба Сергеевича за его труды. Очень важно, что на этой благочестивой православной земле — православный губернатор, сознающий ответственность перед Богом и перед народом своим!", — сказал патриарх.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижний Новгород.