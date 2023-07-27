Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора Арзамаса

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 30 июля совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса Нижегородской области в связи с завершением в нем реставрационных работ.
В храме присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Арзамаса Александр Щелоков, представители региональных и федеральных органов власти.
По завершении литургии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Святейшего владыку и преподнес Его Святейшеству образ Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.
В дар новоосвященному храму предстоятель Русской православной церкви передал старинную икону преподобного Алексия, человека Божия. Митрополиту Нижегородскому Георгию в благодарность за труды на благо церкви Святейший владыка вручил памятную панагию.
Патриарх также обратился со словами благодарности к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.
"Хотел бы сердечно поблагодарить Глеба Сергеевича за его труды. Очень важно, что на этой благочестивой православной земле — православный губернатор, сознающий ответственность перед Богом и перед народом своим!", — сказал патриарх.
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижний Новгород.
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