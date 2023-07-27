Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижний Новгород Общество

Фото: Сергей Власов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе Патриарха.

Согласно информации, в аэропорту им. Чкалова Предстоятеля Русской Православной Церкви встретили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Завтра Патриарх Кирилл освятит открытый после реконструкции Воскресенский собор в Арзамасе, а 1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, возглавит торжества в Дивееве.

Напомним, в октябре 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Нижегородскую митрополию с первосвятительским визитом.

Тогда патриарх осмотрел святыни Нижнего Новгорода и совершил чин Великого освящения Благовещенского собора в Дивееве.