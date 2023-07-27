Патриарх Кирилл и Глеб Никитин провели рабочую встречу в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 30 июля совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса Нижегородской области в связи с завершением в нем реставрационных работ.



По окончании Божественной литургии состоялась встреча патриарха с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. К ним присоединился и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил губернатора и владыку за уровень церковно-государственных отношений, которые сложились на нижегородской земле.

"Конечно, так и должно быть — ведь это исконно русская земля с огромными традициями. Именно отсюда пошло спасение России в то самое страшное время, когда на волоске висела наша государственность; и Нижний Новгород всегда занимал, занимает и, уверен, будет занимать совершенно особое место в жизни нашей страны. Всегда радуюсь, когда речь заходит о нижегородской земле, когда слышу о том, как замечательно развиваются экономика, общественная жизнь", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он высказал уверенность, что духовная жизнь в регионе также будет поступательно развиваться, а экономика - укрепляться на благо людей.

Глеб Никитин, в свою очередь, рассказал святейшему патриарху, как проходили реставрационные работы в Воскресенском соборе, а также о том, как развивается система православных дошкольных и средних учебных заведений, какие масштабные молодёжные мероприятия проходят в регионе - и о других направлениях церковно-государственного взаимодействия.

"Для нас огромный праздник – принимать Вас на нижегородской земле. Действительно, нижегородская земля обладает огромными духовными традициями, и мы — говорю сейчас от имени светских властей и от себя лично — осознаем свою миссию с учётом того, что находимся на намоленной исторической земле. Мы считаем Вас нижегородцем. Спасибо огромное, что чтите свои корни. Вы третий патриарх, который так или иначе связан с нижегородской землёй. Ваше Святейшество, ещё раз огромнейшее Вам спасибо за Ваши идеи, за Вашу поддержку", - сказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин подчеркнул, что благодаря взаимодействию светских и духовных властей идёт серьёзное развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", в рамках которого в Арзамасе проведено масштабное благоустройство.

Кроме того, в скором времени будет запущена федеральная трасса М-12 "Москва - Казань", поэтому в планах - сделать Арзамас центром столичного уровня, акцентировав внимание на православных мероприятиях.

Напомним, 1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжества в Дивееве.