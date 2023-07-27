Два человека погибли при столкновении грузовиков в Володарском районе Происшествия

В Нижегородской области в минувшее воскресенье произошло 13 ДТП, в которых 2 человека погибли, 16 получили травмы. Об этом сообщили в отделе УГИБДД ГУ МВД по региону.

Смертельная автоавария произошла 30 июля в 21:11 на 342 км трассы М-7 "Волга" в Володарском районе.

Согласно информации, грузовая "Газель" врезалась в стоящий на обочине большегруз Iveco. В результате столкновения автомобили съехали в кювет, оба водителя - мужчины 38 и 46 лет - погибли на месте.

Кроме того, в этом ДТП пострадали двое пассажиров одного из автомобилей, но они отделались ушибами и травмами, не угрожающими их жизни. 34-летний и 44-летний мужчины были госпитализированы в больницу скорой помощи Дзержинска.