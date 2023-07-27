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Еще 150 отделений Почты России откроется в Нижегородской области до конца 2023 года

31 июля 2023 11:36  [71] Общество

Фото: пресс-служба Почты России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Почты России Михаил Волков обсудили развитие сети модульных отделений в регионе.

Согласно информации, в ходе встречи Глеб Никитин поручил разработать ускоренную процедуру по выделению земельных участков под строительство модульных почтовых отделений, а также привлечь нижегородские компании к производству модульных отделений.

Как рассказал Михаил Волков, сейчас в Нижегородской области работает более 800 почтовых отделений. За последние два месяца в регионе открыли 44 временно закрытых отделения и до конца года планируется открытие еще 150.

Также на текущий год запланирована модернизация более 30 отделений в 19 муниципалитетах Нижегородской области.

В модернизированных отделениях, помимо получения почтовых и финансовых услуг, можно воспользоваться порталом Госуслуг, распечатать необходимые документы. Также устанавливаются пандусы, широкие дверные проемы и кнопки вызова сотрудника.

"Почта выполняет ряд важных функций в жизни региона, является одним из центров общественной жизни. Нам хотелось бы расширить функциональность почтовых отделений, прежде всего, для социальных целей. Также одной из ключевых тем взаимодействия является открытие или возобновление работы почтовых отделений там, где в этом есть наибольшая потребность и запрос от жителей", — сказал Глеб Никитин.

Ранее Глеб Никитин обсудил вопросы взаимодействия с руководством "Почты России" в Нижегородской области.

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Теги:
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