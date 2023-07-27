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Общество

Евгений Люлин: "Мы по праву гордимся героями спорта"

12 августа 2023 09:40  [1] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём физкультурника.

"Уважаемые работники и ветераны физической культуры и спорта! Дорогие любители здорового образа жизни! Поздравляю всех с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет тех, кто точно знает, что в здоровом теле – здоровый дух! Речь о многомиллионной армии физкультурников и поклонников здорового образа жизни, а также о работниках физической культуры и спорта, которые помогают людям приобщаться к занятиям", - говорится в тексте поздравления.

"Мы по праву гордимся героями спорта. Но нельзя забывать о том, что путь всех великих чемпионов начинался с дворовых площадок и школьных секций. Поэтому так важно развивать массовый спорт, строить физкультурно-оздоровительные комплексы, открывать спортплощадки.

В Нижегородской области делается многое для совершенствования спортивной инфраструктуры, подготовки тренеров, поддержки физкультурного движения. Создавая условия для регулярных спортивных занятий тысяч людей, мы укрепляем здоровье народа.

Желаю всем, кто дружит со спортом, крепости тела и духа, бодрости, активности и долголетия!", - сказал Евгений Люлин.

 

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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