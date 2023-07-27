Банк России за 6 месяцев 2023 года выявил в Нижегородской области семь нелегальных компаний Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк России за 6 месяцев 2023 года выявил в Нижегородской области семь нелегальных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно информации, в первом полугодии в регионе выявили пять "черных кредиторов", одну финансовую пирамиду и одного нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг.

Отмечается, что в большинстве случаев "черные кредиторы" работали под вывеской комиссионных магазинов. Обратившиеся в такой псевдоломбард рискуют лишиться заложенного имущества, поскольку злоумышленники могут реализовать залог раньше установленного срока или назначить завышенные проценты по займу.

Также в Банке России подчеркнули, что для легальных кредиторов ограничены способы взыскивания долгов. Также с ними можно договориться о реструктуризации или пересмотре условий кредита. В свою очередь, "черные кредиторы" могут добиваться погашения долга опасными для заемщика способами.

Проверить легальность финансовой организации можно на сайте Банка России в соответствующем разделе.

Кроме того, на сайте ЦБ РФ публикуется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финрынке.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские пресекли деятельность мошеннической группы.