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Банк России за 6 месяцев 2023 года выявил в Нижегородской области семь нелегальных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.
Согласно информации, в первом полугодии в регионе выявили пять "черных кредиторов", одну финансовую пирамиду и одного нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг.
Отмечается, что в большинстве случаев "черные кредиторы" работали под вывеской комиссионных магазинов. Обратившиеся в такой псевдоломбард рискуют лишиться заложенного имущества, поскольку злоумышленники могут реализовать залог раньше установленного срока или назначить завышенные проценты по займу.
Также в Банке России подчеркнули, что для легальных кредиторов ограничены способы взыскивания долгов. Также с ними можно договориться о реструктуризации или пересмотре условий кредита. В свою очередь, "черные кредиторы" могут добиваться погашения долга опасными для заемщика способами.
Проверить легальность финансовой организации можно на сайте Банка России в соответствующем разделе.
Кроме того, на сайте ЦБ РФ публикуется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финрынке.
Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские пресекли деятельность мошеннической группы.
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