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Общество

Уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году

31 июля 2023 12:46  [220] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, дирофиляриоз - это природно-очаговое паразитарное заболевание у кошек, собак и других животных, которое способно передаваться человеку.

Переносчиками заболеваниями являются комары, которые кусают животных и заражают человека. Заболеть могут люди всех возрастных категорий.

Чаще всего паразиты после укуса поселяются в глазах, на лице, шее, туловище, руках, молочных железах и ногах. Симптомами заражения являются слабость, головная боль, тошнота, повышенная температура, боль в месте укуса. Также чувствуется шевеление паразита под кожей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что обнаружить заболевание можно только с помощью паразитологического исследования изъятого паразита. Лечение только хирургическое.

Для избежания заражения, нижегородцам рекомендуется использовать репелленты, москитные сетки для окон, защитную одежду. Проводить профилактическую дегельминтизацию домашних питомцев.

Напомним, первый в 2023 году случай заболевания животного дирофиляриозом был выявлен в Нижегородской области в январе у домашней собаки.

В Роспотребнадзоре отметили, что ранее дирофиляриоз преимущественно выявлялся в южных регионах. В Нижегородской области в 2021 году был выявлен только 1 случай заболевания, а в 2022 году уже 8 случаев.

Также ранее сообщалось, что уже 19 случаев заражения корью выявили в Нижегородской области.

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Теги:
Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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