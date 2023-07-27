Праздничную инсталляцию на фасаде обновленного Воскресенского собора в Арзамасе увидели зрители фестиваля "Арзамасские купола" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Гала-концертом завершился XII Международный фестиваль православной и патриотической песни "Арзамасские купола". Мероприятие прошло на Соборной площади, где недавно закончился первый этап масштабной реконструкции.

В финале мероприятия зрители увидели тематическую видеопроекцию на фасаде Воскресенского кафедрального собора. Аудиовизуальная инсталляция была разработана цифровыми художниками и специалистами мультимедийных технологий. Она сопровождалась торжественной увертюрой "1812" П.И. Чайковского, посвященной победе России в Отечественной войне 1812 года. В честь этого события и был воздвигнут Воскресенский собор.

Победителей и лауреатов фестиваля поздравили заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, мэр Арзамаса Александр Щелоков, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, директор АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" Игорь Филиппов и другие почетные гости.

"Арзамасские купола" – яркое событие на туристической карте Нижегородской области. Вместе с преображением Арзамаса и сам фестиваль приобретает новые смысл и масштабы. В этом году на участие в нем было подано рекордное количество заявок – более 150. В рамках очного тура выступали 154 исполнителя. Фестиваль, несомненно, будет расти и займет достойное место в череде мероприятий, обязательных к посещению нижегородцами и гостями региона", - сказал Олег Беркович.

"Сегодня Соборная площадь возвращается к людям после настоящей трансформации. Старейшая территория города принимает представителей около 30 регионов нашей страны, Беларуси и Казахстана. Это самая широкая география за 12-летнюю историю фестиваля. Особенность "Арзамасских куполов" - в истинно народном творчестве, поставленном на профессиональную основу. Благодаря этому фестиваль имеет право называться одним из брендов нашего города", - отметил Александр Щелоков.

Решением жюри обладателем гран-при признана Наталья Воробьева из Москвы. В номинации "Авторская песня" первое место - у Сергея Жаринова из Липецка, в "Сольном пении" - у москвички Татьяны Семушиной, лучшим вокальным ансамблем стала народная фольк-этногруппа "Рождественское село" из Кировской области. Приза зрительских симпатий удостоен народный вокальный ансамбль "Задоринка" из Уреня.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора Арзамаса.