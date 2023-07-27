Более 4 тысяч кубометров воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за выходные Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников доложил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву о ходе работ по устранению последствий непогоды, накрывшей город в прошедшие выходные.

Так, за два дня было откачано более 4 тысяч кубометров воды. Работы продолжаются и сейчас.

Также уже отработаны 60% заявок об упавших деревьях.

В Сормовском районе было зафиксировано четыре случая падения деревьев, из которых три уже убрано. Ведутся работы по откачке воды.

В Автозаводском районе упавшие деревья и ветки были убраны на улицах Газовской, Васнецова, Лескова, Сазанова, Мельникова, Героя Смирнова, Краснодонцев, пр. Бусыгина, пр. Ленина и других. Также идет расчистка дорог, тротуаров и общественных пространств.

В Приокском районе за выходные было убрано 26 упавших деревьев, в работе находятся еще 7 деревьев.

В Советском районе идет откачка воды с улицы Норвежской, уборка деревьев с улиц Ошарской, Ижорской, Салганской, Ванеева и других.

В Ленинском районе после ливня убрали упавшие деревья по улицам Премудрова, Глеба Успенского, Героя Самочкина и на бульваре Заречном.

В Нижегородском районе было откачано более 700 кубометров воды. Ведется работа по уборке упавших деревьев в парках, на общественных пространствах и дворовых территориях.

В Канавинском районе за выходные было откачано 795 кубометров воды. Деревья убирают на улицах Кольцевой, Июльских дней, Совнаркомовской, Мурашкинской, Коммунистической, Приокской, переулке Камчатском, Московском шоссе.

За выходные с территории Московского района откачали более 200 кубометров воды на улицах Куйбышева, Березовской, Чаадаева, Гастелло, проспекте Героев. Также работы по уборке упавших деревьев прошли на улицах Коминтерна, Никонова, Сормовском шоссе, Шаляпина, 50 лет Победы, Народной, Березовской и других.

Напомним, 29 июля из-за непогоды в Нижнем Новгороде упало около 100 деревьев.