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Первый светофор с голосовым озвучиванием улиц установили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, светофор появился на перекрестке улиц Бекетова-Заярская, рядом с которым находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.
Юрий Шалабаев отметил, что в городе уже есть светофоры со звуком сопровождением сигнала перехода. Объекты с озвучиванием наименований помогут человеку с нарушением зрения понять, по какой улице в данный момент разрешен переход, что позволит пересечь дорогу и без сопровождающих.
После анализа работы первого светофора будет рассмотрен вопрос установки таких объектов на других улицах.
Ранее сообщалось, что новые светофоры в рамках ИТС установят на четырех дорогах Нижнего Новгорода до сентября.
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