Первый светофор с голосовым озвучиванием улиц установили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Первый светофор с голосовым озвучиванием улиц установили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, светофор появился на перекрестке улиц Бекетова-Заярская, рядом с которым находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.

Юрий Шалабаев отметил, что в городе уже есть светофоры со звуком сопровождением сигнала перехода. Объекты с озвучиванием наименований помогут человеку с нарушением зрения понять, по какой улице в данный момент разрешен переход, что позволит пересечь дорогу и без сопровождающих.

После анализа работы первого светофора будет рассмотрен вопрос установки таких объектов на других улицах.

Ранее сообщалось, что новые светофоры в рамках ИТС установят на четырех дорогах Нижнего Новгорода до сентября.