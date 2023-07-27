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Общество

Первый светофор с голосовым озвучиванием улиц установили в Нижнем Новгороде

31 июля 2023 16:06  [76] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Первый светофор с голосовым озвучиванием улиц установили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, светофор появился на перекрестке улиц Бекетова-Заярская, рядом с которым находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.

Юрий Шалабаев отметил, что в городе уже есть светофоры со звуком сопровождением сигнала перехода. Объекты с озвучиванием наименований помогут человеку с нарушением зрения понять, по какой улице в данный момент разрешен переход, что позволит пересечь дорогу и без сопровождающих.

После анализа работы первого светофора будет рассмотрен вопрос установки таких объектов на других улицах.

Ранее сообщалось, что новые светофоры в рамках ИТС установят на четырех дорогах Нижнего Новгорода до сентября.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги
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