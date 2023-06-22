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Новые светофоры в рамках ИТС установят на четырёх дорогах Нижнего Новгорода до сентября

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Думе Нижнего Новгорода 23 июня прошло заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству, на котором депутаты обсудили ход реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Директор городского дептранса Андрей Житников напомнил, что по программе будет отремонтировано 22 участка дорог общей протяжённостью около 18 км, на эти цели выделено 930 млн рублей.

Сейчас работа ведётся на 16 объектах – на улицах Ярославской, Козицкого, Верхне-Печерской, 40 лет Октября, Энгельса, Строкина, Карпинского, Молитовской, Советской Армии, Электровозной, Голубева, Ванеева, Зеленском съезде, на двух участках Комсомольского шоссе, а также капитальный ремонт путепровода на 4 км. Техническая готовность объектов составляет 33%.

Полный список участков дорог, которые запланированы к ремонту по нацпроекту БКД в Нижнем Новгороде в 2023 году, можно посмотреть по ссылке.

Ещё одним вопросом повестки заседания стала модернизация светофорных объектов в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, "Центр организации дорожного движения" заключил семь муниципальных контрактов на общую сумму 122,4 млн рублей, в рамках которых будут переоборудованы 20 светофорных объектов на улицах Родионова, Советской, проспекте Ленина и на Казанском шоссе. Данные работы планируется завершить уже в сентябре текущего года.

Также ведётся разработка проектно-сметной документации по модернизации 28 светофоров на проспектах Гагарина, Ленина и Молодёжном, определяется подрядчик на реконструкцию 14 светофоров на улицах Одесской, Барминской, Студенческой, Совнаркомовской, Самаркандской, Ивана Романова, площади Лядова и дублёра улицы Красносельской.

"ИТС – это важнейшая система, которая определяет отдельные магистральные проезды с точки зрения увеличения пропускной способности. Договорились, что во втором полугодии руководители ЦРТС более подробно расскажут депутатам о внедрении этой системы в Нижнем Новгороде", – сказал в заключение председатель комиссии Станислав Прокопович.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог в Нижнем Новгороде идёт согласно графику.

Напомним, что схему движения транспорта изменят на нескольких перекрёстках Нижнего Новгорода в 2023 году.

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Теги:
БКД Гордума Городское хозяйство
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