Минэкологии проверит ход очистки Борзовки после жалоб нижегородцев о нарушениях Общество

Фото: соцсети Ленинский Live

Минэкологии проверит ход очистки Борзовки после жалоб нижегородцев о нарушениях. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве.

Ранее в социальных сетях местные жители обратили внимание, что собранный из реки мусор не вывозится на полигоны, а остается лежать на берегах и засеивается травой.

Также засеянные газоном донные отложения никак не укрепляются и в некоторых местах уже стекли назад в реку.

Кроме того, на некоторых участках донными отложениями завалены стволы деревьев, что запрещено правилами благоустройства Нижнего Новгорода.

Как сообщили в министерстве экологии Нижегородской области, указанные жителями участки действительно пришли в ненадлежащий вид, в том числе из-за непогоды. Подрядчику уже доведена информация об этом.

В ближайшее время минэкологии проведет выездную проверку по фактам возможных нарушений.

Также в министерстве добавили, что на данный момент акты о выполненных работах не представлялись, приемка выполненных работ не осуществлялась. Очистка Борзовки должна завершиться в декабре 2023 года.

Напомним, почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

В апреле реку начали очищать от мусора. Всего будет расчищен участок протяженностью 4 км, планируется изъять более 12 тысяч тонн илистых донных отложений.

В настоящее время очищено уже около 2 км реки.

"Рекультивация земель производится на землях временного отвода, где происходит нарушение почвенного покрова. Также предусмотрены работы по планировке площадей, выполнению планировочных работ в части разравнивания, намыва берега, а также по восстановлению нарушенного растительного слоя после производства работ", - отметили в министерстве экологии.