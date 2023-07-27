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Общество

Нижегородцам расскажут об экологических трендах в современном искусстве и бизнесе в ходе фестиваля "Эковолна"

31 июля 2023 17:10  [83] Общество

В Нижнем Новгороде в рамках фестиваля экологического искусства "Эковолна" 2 августа состоится открытая дискуссия "Экоподход в креативной индустрии".  Об этом сообщает АНО "Центр 800".

В ходе мероприятия участники обсудят экологические тренды в современном искусстве и бизнесе, а также поделятся примерами из своей практики.

Участниками обсуждения станут: экопродюсер, представитель Первой экосборной России проекта "Экософия", участник арт-клуба "Сколково", член московского отделения "Союза художников России" Сергей Кожуховский, заместитель директора по связям с общественностью ООО "Нижэкология-НН" Марина Баширова, совладелец галереи "Луна", организатор международной выставки "АРТ МИР" и фестиваля "Эковолна" Ксения Федосеева-Царицынская, основатель концепт-стора "Твой бывший" Наталья Коренченко, сооснователь и креативный директор бренда одежды Екатерина Булгакова, дизайнер и основатель бренда одежды Хелена Тадессе, маркетинг-директор кофейни Анастасия Полозова, кандидат биологических наук и преподаватель ННГУ им. Лобачевского, популяризатор экологичного образа жизни и устойчивого развития Евгений Соломайкин.

Модератором выступит журналист, член Общественного совета по экологии при губернаторе Нижегородской области Андрей Вовк.

Как сообщалось ранее, с 22 июля по 6 августа в Нижнем Новгороде проходит фестиваль экологического искусства "Эковолна" и городской экологический праздник от проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Дискуссия "Экоподход в креативной индустрии" состоится 2 августа в 18:30 в креативном пространстве по адресу: ул. Большая Покровская, 20 Б, 1-й этаж. Вход свободный.

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Теги:
Экология
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