Новая цифровая рентгенодиагностическая установка поступила в поликлинику ГКБ №12 Сормовского района Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В городскую клиническую больницу №12 Сормовского района Нижнего Новгорода приобретена соверменная цифровая рентгенодиагностическая установка.

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, новое оборудование будет использоваться в поликлинике №1, расположенной на ул. Васенко.

Ранее в рентгеновском кабинете медучреждения провели специализированный ремонт. На проведение работ и закупку рентгенодиагностической установки были выделены бюджетные средства в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Поставленное оборудование будет использоваться для рентгенографии и выполнения снимков с дополнительными поглощающими средствами, такими как бандаж или гипсовая повязка. Аппарат предоставляет возможность интеграции данных в радиологическую информационную систему (РИС) и систему передачу и архивации изображений (ПАКС).

"На приобретение техники из средств федерального бюджета было выделено свыше 7 миллионов рублей. Воспользоваться новой аппаратурой смогут не только пациенты, прикрепленные к нашему медучреждению, но и другие жители Нижнего Новгорода", – отметила и.о. главного врача городской клинической больницы №12 Марина Арташина.

Ранее сообщалось, что цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в больницу №30 Московского района по нацпроекту.