Новая цифровая рентгенодиагностическая установка поступила в поликлинику ГКБ №12 Сормовского района

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
В городскую клиническую больницу №12 Сормовского района Нижнего Новгорода приобретена соверменная цифровая рентгенодиагностическая установка.
Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, новое оборудование будет использоваться в поликлинике №1, расположенной на ул. Васенко.
Ранее в рентгеновском кабинете медучреждения провели специализированный ремонт. На проведение работ и закупку рентгенодиагностической установки были выделены бюджетные средства в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".
Поставленное оборудование будет использоваться для рентгенографии и выполнения снимков с дополнительными поглощающими средствами, такими как бандаж или гипсовая повязка. Аппарат предоставляет возможность интеграции данных в радиологическую информационную систему (РИС) и систему передачу и архивации изображений (ПАКС).
"На приобретение техники из средств федерального бюджета было выделено свыше 7 миллионов рублей. Воспользоваться новой аппаратурой смогут не только пациенты, прикрепленные к нашему медучреждению, но и другие жители Нижнего Новгорода", – отметила и.о. главного врача городской клинической больницы №12 Марина Арташина.
Ранее сообщалось, что цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в больницу №30 Московского района по нацпроекту.
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