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Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Согласно информации, учреждение построят в 12-м микрорайоне, рассчитанном более чем на четырех тысяч жителей.
Также школа позволит решить проблему высокой загрузки близлежащего 11-го микрорайона.
В здании будут оборудованы блок начальных и средних классов, спортивный и актовый залы, столовая. На участке у школы разместят спортивное поле.
Застройщиком выступает ООО "Восемнадцатая Концессионная Компания "Просвещение". Проект школы разработали ООО "Велес НН", ООО "Проектриск" и ООО "Истоки".
Ранее сообщалось, что проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы.
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