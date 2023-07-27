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Общество

Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе

01 августа 2023 12:53  [119] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Согласно информации, учреждение построят в 12-м микрорайоне, рассчитанном более чем на четырех тысяч жителей.

Также школа позволит решить проблему высокой загрузки близлежащего 11-го микрорайона.

В здании будут оборудованы блок начальных и средних классов, спортивный и актовый залы, столовая. На участке у школы разместят спортивное поле.

Застройщиком выступает ООО "Восемнадцатая Концессионная Компания "Просвещение". Проект школы разработали ООО "Велес НН", ООО "Проектриск" и ООО "Истоки".

Ранее сообщалось, что проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы.

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Теги:
Арзамас Строительство Школы
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